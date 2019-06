„2 für1“-Ermäßigungen bei „terravulcania – Das Weinfest im Steirischen Vulkanland in St. Anna am Aigen. Zwei Eintritte zum Preis von einem sowie zwei Gläser Wein zum Preis von einem. Gültig nur am 6. Juli 2019.

Die terravulcania am 4. Juli in St. Anna am Aigen ist Ausdruck einer außergewöhnlichen gemeinsamen Festkultur © TERRAVULCANIA

Auf zum Weinfest im Steirischen Vulkanland!

Bei „Terra Vulcania“, einem einzigartigen Weinfest am 6. Juli (ab 16 Uhr), zeigt sich St. Anna am Aigen von seiner festlichsten Seite.

Die südoststeirische Marktgemeinde ist die Heimat der Gesamtsteirischen Vinothek und ein besonderer Festkulturplatz, auf den die Winzer in eine Welt voller Mystik und Genüsse einladen. Was Sie erwarten dürfen: Livemusik mit Pura Energia, Lavagluat, Soko Dixie, Raphael Wressnig und A Gentle Conversation, eine Präsentation und einen Fackel-/Trommelzug der Winzergruppen sowie einen mystischen Vulkanausbruch als Höhepunkt.

Mein V%rteil: Vorteilsclub-Mitglieder erhalten zwei "2 für 1" Gutscheine bei "terravulcania" dem Weinfest in St. Anna am Aigen. Zwei Eintrittskarten zum Preis von einer

Zwei Gläser Wein zum Preis von einem Wann: 06. Juli 2019 ab 16 Uhr

Wo: Markplatz in St. Anna am Aigen



Schneiden Sie die beiden Gutscheine aus der Kleinen Zeitung vom 01. Juli aus, oder laden Sie sich Gutscheine anbei runter!tragen Sie Ihre Vorteilsclub-Mitgliedsnummer ein und sparen Sie bares Geld beim Fest. Pro Vorteilsclub-Mitglied ist je ein Gutschein einlösbar. Nur gültig am 6. Juli 2019 bei „terravulcania – Das Weinfest in St. Anna am Aigen“.