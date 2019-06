Wir verlosen 20x2 Stehplatzkarten für das Seer-Konzert inkl. Meet & Greet am 19. Juli am Bergsee der Mariazeller Bürgeralpe. Teilnahmeschluss: 11. Juli 2019

Erleben Sie die Seer live auf der Mariazeller Bürgeralpe! ©

Konzerte am Bergsee der Mariazeller Bürgeralpe: Sesselliftfahrt + Livekonzert

Aufgrund der großen Beliebtheit und regen Nachfrage an Konzerten auf der Bürgeralpefolgt im Anschluss an die „Mariazeller Bergwelle“ diesen Sommer eine Konzertreihe im stimmungsvollen Ambiente des Bergsees. Die Auffahrt zur Seebühne in 1.270 m erfolgt mit dem Sessellift aus St. Sebastian.

Traditionelles Doppelkonzert der Seer am 19. & 20. Juli:

Ein Sommer ohne Seer-Konzert auf der Bürgeralpe ist schon gar nicht mehr vorstellbar und auch heuer gibt es wieder ein Doppelkonzert der Erfolgsband vom Grundlsee. Am 19. Juli eröffnen die Seer die Konzerte am Bergsee und am 20. Juli folgt die Zugabe. Kaum eine Band in Österreich kann seit über 20 Jahren einen so konstanten Erfolg vorweisen und dabei so nahe an den Fans sein, wie die Seer. Vom See aus eroberten DIE SEER die Herzen der Menschen und passen daher perfekt auf die Seebühne der Bürgeralpe.

In diesem Sinn: „Sche wars, wenns do warst!"

Konzertbeginn: 20.00 Uhr

Tickets sind über die Website www.buergeralpe.at über Ö-Ticket sowie telefonisch unter 03882/2366 erhältlich.