Wir verlosen 20 Startplätze beim Orientierungslauf im Rahmen der 1. City Race Euro Tour in Graz von 19. bis 21. Juli. Teilnahmeschluss: 3. Juli 2019

"Suche & Finde!" - das ist das Motto beim City Orienteering Race!

Für jeden die passende Challenge:

Egal ob schnell laufend oder nur gezielt suchend. Mit einer Orientierungslauf-Karte durch Graz auf Kontrollpostensuche stellt auch für Einheimische eine neue Erkenntnis und Herausforderung dar. Ob kurze, mittlere oder lange Distanz, es ist für jeden etwas dabei.

So haben Sie Graz noch nie erlebt!

Direkt am Start gibt es die Laufkarte mit den eingezeichneten Punkten. Dann geht es natürlich auch um Zeit, ob man die Stationen möglichst schnell findet. Der Weg ist das Ziel. Sie werden erstaunt sein, wo Sie in Graz noch nie gewesen sind. Der Lohn der Anstrengung ist ein wunderbares Erlebnis. Neben den offenen Klassen laufen auch "Profis" von Jung bis Alt im Rahmen der City Race Euro Tour, wo unter anderem auch in Porto, Rom, Barcelona oder Liverpool gelaufen wird.

Am Sonntag, dem 7. Juli kann man schon einmal ins Abenteuer "Orientieren" eintauchen. Am Schöckl-Plateau haben Sie von 12 bis 14 Uhr die Gelegenheit, im Rahmen des Orientierungslauf-Treffs auf einer der drei Strecken seine Orientierungsfähigkeiten ohne Zeitstress zu testen.