Laufbegeisterte kommen bei "Kärnten Läuft" von 23. bis 25. August voll auf ihre Kosten. ©

Kärnten Läuft



Kärnten Läuft, Kärntens größte Laufveranstaltung, die Jahr für Jahr Tausende Kärntnerinnen und Kärntner, aber auch zahlreiche internationale Teilnehmer an den Wörthersee lockt, geht heuer von 23. bis 25. August über die Bühne. Laufen Sie ab und zu und haben als großes Ziel einen Halbmarathon vor Augen? Dann lassen Sie die Kleine Zeitung und Kärnten Läuft Ihr Trainingspartner sein, der Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht, damit Sie bei den Lauf-Höhepunkten, wie etwa Kärnten Läuft oder dem Graz Marathon (11. bis 13. Oktober), zur Höchstform auflaufen können. Genau aus diesem Grund präsentieren wir Ihnen in den kommenden Wochen hilfreiche Tipps, um Sie beim Training zu unterstützen und auch zum „richtigen“ Training zu animieren. Die Tipps dazu geben Ihnen unsere SVA-, Gigasportund Altis-Experten.



Allen ambitionierten Läufern, die schon ein klares Ziel vor Augen haben, legen wir die beiden Kärnten Läuft-Trainingspläne ans Herz. Diese liefern Tipps und Tricks, wie man in zehn Wochen sein persönliches Ziel – Durchkommen oder die Schallmauer unter zwei Stunden zu durchbrechen – erreichen kann.

Weitere Informationen unter www.kaerntenlaeuft.at