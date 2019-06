Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Zenit Eventi

Konzert-Tipp: Edoardo Bennato

Der italienische Liedermacher und Rockmusiker Edoardo Bennato begann als Straßenmusiker.

Einer der beliebtesten italienischen Rock Sängern, wird am Freitag, dem 23. August auf der Bühne der Arena Alpe Adria in Lignano Sabbiadoro (UD) auftreten.

Nach der erfolgreichen Tour vom letzten Winter ist der Sänger wieder live unterwegs mit seinen talentierten Musikern, um seine übliche Dichtung, Ironie und Intelligenz zu präsentieren.

1973 kam seine erste Platte heraus. In den 1980er-Jahren waren seine Canzoni so beliebt, dass er mit seinen Konzerten grosse Stadien füllte. Mit "Viva la Mamma" gelang ihm der italienische Hit des Sommers 1989.

Mit diesem und noch vielen weiteren berühmten Liedern wie z.B. "Ill gatto e la volpe" und "Sono solo canzonette" erwartet Sie Edoardo Bennato bei seinem Konzert an der sonnigen Adria!