Karin Bachner singt die größten Hits von Ella Fitzgerald! ©

Karin Bachner huldigt in einem einzigartigen Konzert-Programm auf der Open Air-Bühne von Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach der Jahrhundertstimme von Ella Fitzgerald.

Als Preisträgerin des Jazz Fest Wien Vocal Award wird Karin Bachner mit der legendären Richard Oesterreicher Pocket Big Band Ellas „Songbook Recordings“ der 50er und 60er Jahre auf der Schlossbühne zum Klingen bringen.

Weitere Informationen und Tickets unter www.jopera.at