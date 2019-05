GEWINNSPIEL"Nassfeld Mountain BIKEPeak" - Jetzt mitmachen und Startplätze gewinnen

Facebook

Am Nassfeld dreht sich von 5. bis 7. Juli alles um das Bike. Von der Eröffnung des neuen Flowtrails über ein Classic Bergrennen bis hin zu E-Bike Challenges - Vielfalt ist beim "Nassfeld Mountain BIKEPeak" Programm!

Jeder nach seiner Fasson:

Mit den Bikedays von 5. bis 7. Juli 2019 zeigt das Nassfeld eindrucksvoll auf, dass hier Biker aller Konditionsstufen und Disziplinen angebotstechnisch aus dem Vollen schöpfen können. Den Anfang machen die Rennradfahrer, die am 5. Juli beim "Nassfeld Rad Classic Bergrennen für Jedermann" an den Start gehen. Am Samstag folgen die Junior MTB Challenge, ein gemütlicher Radwandertag und die Eröffnung des neuen Flowtrails "MEX-Line 1" in Tröpolach. Zum Abschluss gibt es am Sonntag u.a. die E-Bike Challenge im MTB Hillclimbing beim Nassfeld Pramollo Hero, sowie die Österreichische Meisterschaft im MTB Hillclimbing.

Für das Rahmenprogramm sorgt regionale Kulinarik, eine Stunt-Show und Musik.