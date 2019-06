Vorteilsclub-Mitglieder erhalten eine 30% Kartenermäßigung für die Arena19 am 22.Juni und das Tamburizza-Festival am 6.Juli in St.Johann im Rosenthal

Ein echter Ohrenschmaus

Folk und Folklore. Im k&k Zentrum in St. Johann im Rosental stehen die Arena19 und das Tamburizza-Festival auf dem Programm.

Im Rosental geht es musikalisch hoch her. Der Slowenische Kulturverein SPD Sentjanz veranstaltet gemeinsam mit dem teater.sentjanz die Arena19. Bei diesem Open air am 22. Juni in St.Johann im Rosental zu Gast ist "Russkaja". Der Sound der Wiener Band wird von der traditionellen russischen Musik inspiriert, gemischt mit Ska, Rock und Polkabeats. Ebenfalls zuhören ist die Laibacher Formation "Terafolk". Ihre Musik vereint das auf den ersten Blick Unvereinbare: südliches Temperament und nördliche Unordnung, Freude und Wehmut, Wildes und Beruhigendes. Mit dem Druchstarter "Blowing Doozy" ist auch Kärnten bei der Areal9 vertreten.

Tamburizza-Klänge gibt es am 6. Juli im Rosental zu hören, wenn der Slowenische Kulturverein SPD Sventjanz mit dem Slowenischen Kulturverband auf das Gelände des k&k-Zentrum läd. Für Stimmung sorgen die Band "Klapa Sufit" (ihr Hit " Ne diraj moju ljubav" hat auf Youtube bereits 29 Millionen Klicks) und die Folkloregruppe France Marolt.

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung beim Kauf von 2 Karten für die Arena19 und das Tamburizza-Festival.

Karten erhältlich in allen Kleine Zeitung Büros, unter (0316) 871 871 11 (zzgl. Gebühren) oder gebührenfrei unter shop.kleinezeitung.at/tickets

