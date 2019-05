Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf den Festival Pass für „Conquer the Lake“ von 07. bis 09. Juni in Klagenfurt.

Musik, Party, Sport und vieles mehr: „Conquer the Lake“ in Kagenfurt © Helge Bauer

Sport, Musik und digitale Herausforderungen bei „Conquer the Lake“ in Klagenfurt.

Nach dem erfolgreichen Start von „Conquer the Lake“ im Vorjahr ist die außergewöhnliche Kombination aus Sport, Musik und digitale Challenges wieder zurück in Kärnten: Am Pfingstwochenende vom 7. bis 9. Juni 2019 erwartet dich in Klagenfurt am Wörthersee ein einzigartiger Mix aus entspanntem Sound, legendären Partys und abwechslungsreichen Wassersportaktivitäten.



Der Startschuss fällt am Freitag mit dem „Urban Kick-Off“- Event in der Klagenfurter Innenstadt. Samstag und Sonntag bietet das Strandbad Maiernigg ganztägig diverse lokale und internationale Musik-Acts, sowie Wassersportaktivitäten und

Show-Highlights in gemütlicher See-Atmosphäre.



Ein besonderer Höhepunkt ist die „Conquer the Lake“- Party am Samstagabend im Makerspace Klagenfurt mit Klangkarussell, Wankelmut und einem noch geheimen Überraschungs-Act.