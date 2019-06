Facebook

Kinder-Sommerpaket gratis © Kärnten Card

Sommerpaket - Kärnten Card 2019 - Kinderpaket gratis!

Holen Sie sich das Sommerpaket der Kärnten Card und erhalten Sie noch bis 28. Juni ein Kinderpaket gratis dazu.

Die Kärnten Card ist den Kärntnern seit Jahren ein treuer Begleiter.

Egal, ob Sie mit der Familie gerne in den Tierpark gehen, einen Ausflug in das Freibad machen oder im Kletterpark luftige Höhen erklimmen, die Kärnten Card bietet all das und noch viel mehr.

Vorteile der Kärnten Card:

Einmal zahlen

Freier Eintritt bei 109 Ausflugszielen

gültig vom 5. April bis 27. Oktober 2019

Vier Super-Bonus-Partner mit 50 Prozent Ermäßigung

Über 60 Bonuspartner mit weiteren tollen Ermäßigungen

Alle Infos unter www.kaerntencard.at

Mein V%rteil: Sommerpaket Kärnten Card 2019 - Kinderpaket gratis - bis 28. JUNI 2019! Bis zu 70 Euro sparen! Vorteilsclub-Mitglieder erhalten ein gratis Kinderpaket, beim Aufladen eines Erwachsenen-Sommerpaketes. Gültig bis 28. Juni 2019 beim Kauf des eines Sommerpaketes bis zu zwei Eltern-Kind-Pakete pro Vorteilsclub-Haushalt. Preis pro Gutschein / Sommerpaket - gültig 01.07.2019– 27.10.2019 Erwachsene: Euro 69,00

Kinder (Jg. 2004-2012): Euro 35,00 Normal Preise pro Gutschein / Saisonpaket

Erwachsene: Euro 73,00

Senioren (Jg 1958 und davor): Euro 69,00

Kinder (Jg. 2004-2012): Euro 37,00 Kinder ab dem Jahrgang 2013 und jünger können die Ausflugsziele in Begleitung der Eltern oder Großeltern mit einer aufgeladenen Karte kostenlos benützen.