Erfahrungen am Klettersteig sammeln © KK

Sie möchten Klettern lernen? Vorteilsclub-Mitglieder können die professionellen Klettersteig-Kurse mit geprüften Bergführern zum Sonderpreis buchen.

Klettern an der frischen Luft, direkt am Berg - da vereinen sich Sport und Naturerlebnis auf besondere Weise.

Doch Klettern will gelernt sein - beispielsweise bei unseren Klettersteigkursen mit geprüften Bergführern von Alps.

Für den Start-Klettersteigkurs am Dachstein sind keine einschlägigen Vorkenntnisse für Klettersteige notwendig, jedoch Kondition für einige Stunden am Berg, Schwindelfreiheit und Motivation für zwei aufregende Tage an der Wand. Neben der Vermittlung von Basiselementen für Klettersteige stehe bei den Kursen die Begehung eines alpinen Klettersteiges optional (Verlängerung Dachstein) als krönender Abschluss am Programm.

Weitere Details zu den Kursen und zur Buchung entnehmen Sie bitte der Infobox.