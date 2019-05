Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30 Prozent Ermäßigung auf Karten für die "Change Night" am 28. und 29. Juni in Obervellach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Leo Martin, Markus Hofmann, Marc Gassert und Nicola Fritze © Spitzenberger, Gabsch, KK

Change Night



Vier der besten deutschen Vortragenden sind für den "Change Night Mölltal" zu Gast in Obervellach und stellen sich beim "Abend der Speaker" am 28. Juni mit ihren Themen vor. (Markus Hofmann: "Vorsprung durch Wissen, Marc Gassert: "Die Faustregel der Disziplin, Nicola Fritze: "Kribbeln im Kopf. Kreativität erleben" und Leo Martin: "Geheimwaffen der Kommunikation".

Am Samstag, 29. Juni, gibt es die Möglichkeit, zusätzlich einen Workshop in einer besonderen Location mit einem der Speaker zu buchen. Als Abschluss des besonderen Wochenendes warten noch zwei außergewöhnliche Naturerlebnisse ("Magic Moments") in der Nationalpark Region Hohe Tauern auf die Teilnehmer. Dises können zwischen der Alpen-Kilt-Wanderung oder einer geführten Wanderung mit einem Nationlapark Ranger ins Seebachtal in Mallnitz wählen.