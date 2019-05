Ermäßigung„2 für 1“- Kartenermäßigung für das Kammerorchester „Collegium Carinthia“

„2 für 1“- Kartenermäßigung für das Kammerorchester „Collegium Carinthia“

Wann & Wo:

Dienstag, 25. Juni um 19.30 Uhr im Rathaushof St. Veit an der Glan

Mittwoch, 26. Juni um 20 Uhr im Dom Klagenfurt

Preise:

Normalpreis 22 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.

Für Vorteilsclubmitglieder zum „2 für 1“-Preis.

Ermäßigte Karten erhalten Sie in der Buchhandlung Heyn, 0463 54 249 oder in St. Veit in der Buchhandlung Besold, und an der Abendkasse.



Pro Vorteilsclub-Mitglied max. 2 ermäßigte Karten.