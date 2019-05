Gratis Namaste-Goodies!

Alle Vorteilsclub-Mitglieder, die noch einen Weekend-Pass (gültig von Freitagabend bis Sonntagabend, Preis: 249 Euro) erwerben erhalten als Kleine Zeitung-Goodie noch folgendes dazu :



Ein „Namaste am See“-Yoga Festival Tank Top weiß (in den Größen XS/S oder M/L)

Eine „Namaste am See“-YogaMatte



Interessierte Vorteilsclub-Mitglieder schreiben eine E-Mail direkt an „Namaste am See“ (zofall@woerthersee.com) inklusive Angabe Ihrer Vorteilsclub-Nummer und Kennwort „Kleine Zeitung Vorteilsclub Aktion“.



Das T-Shirt und die Matte erhalten Sie per Post oder direkt beim Festival ausgehändigt.



Alle Infos zum Yoga-Festival: www.yoga.woerthersee.com