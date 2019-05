Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30 % Ermäßigung für das Silvesterkonzert der K&K Philharmoniker am 31. Dezember 2019 im Konzerthaus Klagenfurt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erleben Sie das Silvesterkonzert der K&K Philharmoniker im Konzerthaus Klagenfurt. ©

Erstmals in Klagenfurt: Silvesterkonzert der K&K Philharmoniker

Ein beschwingter Start in den Jahreswechsel mit Operettenmelodien, Walzern, Polkas und Märschen der Strauß-Dynastie.

Sie ist ein Garant für frisches Lebensgefühl, Vitalität und Sinnenlust: die »Wiener Johann Strauß Konzert-Gala«. Seit 1996 zog Matthias Georg Kendlingers Exportschlager – das Original mit den K&K Philharmonikern – mehr als 1 Million Liebhaber in 19 europäischen Ländern in seinen Bann – ein musikalischer Jungbrunnen, an dem selbst Könige und Kaiser ihre wahre Freude hätten – Kultstatus inbegriffen!

Besetzung:

K&K Philharmoniker

Musikalische Gesamtleitung: Matthias Georg Kendlinger

Weitere Informationen uner www.kkphil.at