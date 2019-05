Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Sommer locken auch die Bäder und Seen in der Umgebung Ihrer Reisedestination. ©

Gewinnen Sie einen von 25 Kurzurlauben!

25 unserer Vorteilsclub-Mitglieder und deren Begleitung dürfen sich schon demnächst auf einen Kurzurlaube im Lieblingsland der Österreicher freuen - Österreich!

Sie haben viel gearbeitet und sind wieder einmal so richtig schön urlaubsreif? Und gerade deshalb steht Ihnen der Sinn so gar nicht nach einer langen Auto- oder Flugreise? Willkommen im Club! Mit diesen Gefühlen sind Sie nicht alleine. Deshalb heißt das Lieblingsurlaubsland der Österreicher auch noch immer – Österreich! Was bei der landschaftlichen Schönheit und kulturellen und kulinarischen Vielfalt des Landes aber auch nicht weiter wundernimmt. Wer etwas erschöpft ist und

frische Energie tanken will, ist mit einer Urlaubsregion in seiner Nähe am besten beraten. Perfekt für Menschen, die Erholung suchen, sind ruhige Destinationen, in denen die Uhr noch einen Takt langsamer schlägt. Oder, besser gesagt: Die die Kunst der Entschleunigung leben und pflegen.

In unseren fünf Partnerhotels – die Liste finden Sie in der Infobox unten – werden Sie mit Sicherheit gut schlafen, gut essen und neue Inspiration finden. Mit unserem Kurzurlaubs-Gewinnspiel bekommen unserer Vorteilsclub-Mitglieder die Chance, ein Stückchen „Urlaub in Österreich“ einmal kostenlos zu genießen. Aus diesem Grund verlosen wir 25 Kurzurlaube für je zwei Personen. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht auch Kind und Kegel einpacken können. Für alle weiteren Mitreisenden gelten die normalen Preise.