Gewinnen Sie 4x2 Karten pro Veranstaltungstag und 10x2 Karten für den Body Circus am 9. Juli 2019. Teilnahmeschluss: 1. Juli 2019

Ein Sommerhighlight: das World Bodypainting Festival in Kärnten. ©

Ein Feuerwerk an Farbe und Musik: WORLD BODYPAINTING FESTIVAL

Zum 22. Jubiläum wird zu einem fulminanten und kunstvollen Fest des Staunens geladen. Vom 11. bis 13. Juli wird Klagenfurt bunt!

Es ist die wahrscheinlich farbenprächtigste Weltmeisterschaft weltweit. Bis die Preise vergeben werden, sorgt ein geballtes Programm mit viel Kunst, Musik und Shows für Unterhaltung.

Der Goethepark, zwischen dem Stadttheater und dem Künstlerhaus, bietet eine perfekte Kulisse. Hunderte, farbenprächtige Modelle und Installationen ziehen die Besucher in Ihren Bann. Begleitet von musikalischen Höhepunkten (dieses Jahr mit dabei: Russkaja, 11. Juli, Conchita Wurst & Band, 12. Juli und Leftboy, 13. Juli) sowie einem breiten Angebot an regionalen und nationalen Spezialitäten am Food Market, bietet das WBF auch die Möglichkeit, sich bei der Bodypainting & Beauty Messe über Make-up- und Kosmetik-Trends, Bodypainting Farben und Zubehör zu informieren und diese selbst auszuprobieren. Mit einem erlebnisreichen Kinderprogramm ist das World Bodypainting Festival ein Ausflugsziel für die ganze Familie.

Unter den vielen Nebenveranstaltungen ist traditionell der „Body Circus – der surreale Ball“, ein Highlight am Dienstag 9. Juli in der Schleppe Eventhalle. Besucher mit fantasievollen Kostümen kombiniert mit Bodypainting, kreativen Make-up und extravaganten Stylings machen die Nacht zum Tag.

Details auf www.bodypainting-festival.com & www.bodycircus.org