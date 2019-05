Gewinnen Sie Karten für das Bon Jovi Konzert am 19. Juli in Klagenfurt. Teilnahmeschluss: 4. Juli 2019

Erleben Sie Bon Jovi live in Klagenfurt! ©

Bon Jovi "This House Is Not For Sale"-Tour

Zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder live in Europa. Eine der größten Rockbands 2019 auf Stadiontour!

Bon Jovi, eine der größten Rockbands der Welt, kündigten jetzt im Zuge ihrer triumphalen Welttour durch die USA, Kanada, Brasilien, Argentinien und Chile sowie Japan und Australien ihre Rückkehr nach Deutschland, Österreich und die Schweiz an. Ein großartiges Jahr bescherte ihnen 2018 nicht nur 80 Shows, sondern auch die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame. Ihre This House Is Not For Sale Europatour verspricht ebenfalls ein voller Erfolg zu werden.

Klagenfurt erlebt am 19. Juli eine Bon Jovi Premiere, wenn die Band zum ersten Mal das Wörthersee Stadion rockt. Ihr aktuelles Album This House Is Not For Sale erreichte Platz eins der österreichischen Charts.

Support: Skid Row + Switchfoot