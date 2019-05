Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie Karten für das Theaterstück "Auf ewig Dein" ©

"Auf ewig Dein" oder "The Ultimate Human Side Show" von Erik Jan Rippmann und Künstlicher Intelligenz

Ein Abend über Schöpfer und Erschaffene. Wir Menschen sind das einzige Geschöpf, das an sich selbst nicht genüge finden kann und ein Verlangen verspürt, über sich hinauszukommen und an sich und seinen Projektionen zu wachsen. Golems, Übermenschen, Homunkuli, Androiden oder die Gentechnik begleiten unseren Weg in der Evolution. Zuletzt setzte Künstliche Intelligenz neue Maßstäbe im Streben nach unserem unstillbaren Bedürfnis, uns in unserer schöpferischen Selbstverwirklichung einen Gefährten, einen selbst kreierten Verbündeten nach unseren eigenen Vorstellungen zu erschaffen. Magie liegt in der Luft und der achte Schöpfungstag kann endlich beginnen.

Regie: Erik Jan Rippmann

Schauspiel: Katrin Ackerl-Konstantin, Martin Geisler, Claudia Six