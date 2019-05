Gewinnen Sie Plätze für eine exklusive Führung durch die William Turner Ausstellung in der Stadtturmgalerie Gmünd. Teilnahmeschluss: 21. Juli 2019

Aquarelle, Radierungen und Kupferstiche von William Turner in der Stadtturmgalerie Gmünd. ©

WILLIAM TURNER. Der Künstler auf Reisen

Als bedeutendes Ausstellungshaus im Süden Österreichs präsentiert die Stadtturmgalerie Gmünd 2019 eine fantastische Auswahl an Aquarellen und Radierungen von JOSEPH MALLORD WILLIAM TURNER, des neben William Shakespeare wohl berühmtesten britischen Künstlers. Begleiten Sie den Meister des Lichts in der Gmünder Ausstellung auf seine ausgedehnten Reisen durch Großbritannien, Frankreich, die Schweiz und Italien und erleben Sie dabei Turners einzigartigen und stimmungsvollen Blick auf eindrucksvolle Naturlandschaften. Seine Methode, Wasser, Landschaft und Wettersituation aufs Bild zu bannen und sein spezieller Umgang mit Farbe und Licht sind bis heute einzigartig und waren Inspirationsquelle für nachfolgende Künstlergenerationen. Turner in Gmünd erleben zu können, gleicht einer Sensation! Unbedingt anschauen!