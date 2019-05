Facebook

Schlosskomödie "Ollapotrida" des Ensembles Porcia!

Schlosskomödie "Ollapotrida" von Alexander Lernet-Holenia

Willkommen, meine Damen und Herren, beim europäisch-humoristischen Kochkurs! Wir beschäftigen uns mit Ollapotrida (spanisch: Mischmasch), einem Eintopf.

Bei unserem Rezept handelt es sich um eine altösterreichische Abwandlung: Liebeseintopf.

Zutaten: Verirrungen, Verwick-lungen, Vertuschungen, Verleugnungen, Verdrängungen. Wer hat mit wem ein wie auch immer geartetes Verhältnis? Wer versteckt wen? Wer kommt jetzt um Gottes Willen wieder zur Tür herein? Ein typisch österreichisches Stück, in dem mit Feinsinn, Stil und Lust gezeigt wird, wie wir uns mit Lust durchschwindeln, um uns an der Lust heimlich zu laben, bis sie uns langweilt, wir sie loswerden wollen und uns in der nächsten Lust lustvoll verwickeln. All das beschäftigt uns so sehr, dass wir wunderbar wegschauen können, uns selbst etwas vormachen und uns etwas vormachen lassen, um sicher der Wahrheit nicht ins Auge sehen zu müssen.