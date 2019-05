Facebook

Wir verlosen 25x2 Karten für die Kinderkomödie des Ensemble Porcia im Schloss Porcia! ©

Kinderkomödie "Sissi, die Mäusekaiserin" von Angelica Ladurner

Wenn eine kleine Maus einfach nur so leben will, wie es ihr richtig erscheint – lustig, frech, unerwartet anders, frei und ungebunden – und dann verliebt sie sich ausgerechnet in einen Mäusekaiser... Was soll da draus werden? Und wie soll sie das als Mäusekaiserin aushalten, eingesperrt in einem steifen Kleid in dem großen Mäusekaiserschloss in Wien? Wird sie lernen, wie sehr sie gebraucht wird? Wie viele verschiedene Menschen es in all den Ländern gibt, die auf genau so jemanden wie sie ihre Hoffnungen setzen? Wie faszinierend das Neue und das Andere ist, wenn nur das Herz für alles offen ist, und dass es eine Freiheit gibt, die auf dem Dasein für andere beruht? Ihr Franzl, ihre Freunde und die Botschafter aus allen Ländern, der Papa und selbst die herrische Tante Sophie helfen ihr, eine gute, außergewöhnliche Mäusekaiserin zu werden – und trotzdem sie selbst zu bleiben.