Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30 Prozent Ermäßigung für "Die große ABBA Tribute Show" – Alles live am 30. August in Leibnitz.

30% Kartenermäßigung für ´Die große ABBA Tribute Show´ – Alles live - in Leibnitz © www.ehnpictures.com

Die große ABBA Tribute Show



Erleben Sie eine energiegeladene Show , mit wundervollen Kostümen, tollen Lichteffekten, vielen bekannten und auch nicht so bekannten Titeln – Emotionen die an Qualität und bombige Stimmung kaum zu überbieten sind.

Mit Superhits wie „Waterloo“, „Money Money Money“ Thank you for the Music“, „Mamma mia“, „SOS“, „Super Trouper“, „Dancing Queen“, „Chiquitita“ oder „Fernando“ lässt die Große ABBA Tribute Show, die Glitzerwelt auf Plateauschuhen wieder auferstehen.

Diese wunderbare ABBA-Tribute Show aus Wien tritt ca. 50 Mal im Jahr in Österreich auf. Die begeisterten Zuschauer konnten sich im Laufe der Jahre davon überzeugen, dass „Die Große ABBA Tribute Show“ Garant ist für eine perfekte Show mit herausragenden Stimmen und bombiger Stimmung ist. Eine Reise voller Hits und geschätzter Evergreens – direkt in die Herzen des Publikums.

Für ABBA und Musicalfans ist eine grandiose Stimmung und Gänsehaut-Feeling garantiert!