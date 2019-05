Facebook

Spiel und Spaß gehört zu jedem Kindergeburtstag dazu. © Marco Riebler

Fantasie-Garantie für Kinder

Prinzessin oder Ritter – die myDinoBox sorgt dafür, dass jeder Kindergeburtstag ein voller Erfolg wird: einfach nur spielen und der Fantasie freien Lauf lassen.

Der Geburtstag des Sprösslings steht vor der Tür. Pläne für den Kindergeburtstag werden gemacht. Wie viele Kinder sollen eingeladen werden? Was soll vorbereitet werden? Die myDinoBox verspricht einen Kindergeburtstag mit Fantasie-Garantie. Prinzessin oder Ritter – Kinder lieben es, sich zu verkleiden und in eine wunderbare Traumwelt einzutauchen. Das Motto ist: Spielen so wie früher. Kinder können wieder Kinder sein. Ganz ohne Handy, ohne Computer – einfach nur spielen und der Fantasie freien Lauf lassen. Was gibt es Schöneres?

Und so funktioniert die myDinoBox: Einfach auf der myDinoBox-Homepage das Lieblingsthema des Geburtstagskindes und die Anzahl der kleinen Gäste (inklusive Geburtstagskind) auswählen und schon kommt ein Paket mit der Ausstattung für die Themenparty nach Hause geliefert. Die Spielsachen bestehen aus umweltfreundlichem Karton und Moosgummi. Ein liebevoll gestaltetes Kinderbuch ist die Anleitung für den Ablauf der Party. Das Buch beinhaltet eine großartige Geschichte, Malund Bastelaufgaben, Bewegungs- und Kreativspiele sowie spannende Rätsel. Einfach ein paar Seiten vorlesen und zwischendurch spannende Spiele spielen und Spaß haben. Durch den koordinierten Ablauf ist es sehr übersichtlich und ein Spaß nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Erwachsenen.