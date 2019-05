Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie Plätze für die Genusstour im Naturpark Weissensee! ©

Im Zuge der Weissensee-Kulinarik verlosen wir zwei Plätze für die Genusstour im Naturpark Weissensee für die Termine im September/Oktober 2019

Zwei Top Veranstaltungen erwartet die Besucher:

Aufwart’n am Weissensee:

Der Frühling am Weissensee bringt ein kulinarisches Topevent: „Aufwårt’n am Weissensee“. Von 19. bis 26. Mai dreht sich alles um entschleunigtes Essen mit Regionalbezug. Eine ganze Woche lang werden müde Geschmacksknospen mit ausgesuchter Kulinarik aus dem Winterschlaf geweckt. „Aufg’wårtet“ wird unter anderem am Mittwoch auf der Alm hinterm Brunn, am Freitag auf der MS Alpenperle, am Samstag in den Kuchln sowie am Sonntag in Mödn’s Strandbad. Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung unbedingt erforderlich (ausgenommen Mödn’s Strandbad).

Weissenseer Cocktailtage:

Zum dritten Mal steht der Weissenseeheuer im Zeichen der Barkultur. Den Auftakt machen die Bartender zu Fronleichnam am Wochenmarkt (20. 6.) mit sommerlich leichten Aperitifgetränken und alkoholfreien Alternativen. Am Freitagabend steigt die „Mixkulinarik“: In acht ausgesuchten Betrieben am Weissensee und im Cocktail-Außenposten Bärenwirt in Hermagor stellen Köche, Bartender und Spirituosenfirmen ein perfekt abgestimmtes Menü samt Cocktailbegleitung auf die Beine (Tisch und Zimmerreservierung notwendig). Und am Samstagabend gehen das Hybrid-Passagierschiff „MS Alpenperle“ und das Weissenseer Holzfloß beim Landungssteg in Techendorf vor Anker und laden bei chilliger Musik zu Cocktail-Genüssen ein.

Leistungen der Genusstour:

Geführte Lebensraumbegehung durch spezialisierte Guide

Fahrt mit dem Genussfloß

Kulinarische Verwöhnung mit Fisch aus dem Weissensee