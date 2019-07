Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitspielen und gewinnen! © Tom Harrel

Internationales Jazzfestival Leibnitz von 26. - 29. September 2019

Die siebente Ausgabe des Jazzfestivals Leibnitz kann wieder mit der Weltklasse in Sachen Jazzbläser und Wein aufwarten. Dienstältester ist der charismatische Blechbläser Tom Harrell, dessen Stern einst im Orchester von Stan Kenton aufgegangen ist. Der introvertierte Virtuose hat auch noch Mark Turner, den Rising Star am Tenorsaxophon in seinem Quintett dabei. An der Spitze der jungen Generation der Saxophonisten steht mit Miguel Zenon ein jahrelanger Wunschkandidat, der nun endlich sein Quartett beim Jazzfestival Leibnitz vorstellen wird können. Und der bulgarische Weltmeisterklarinettist Ivo Papasov und seine berühmte, wenngleich selten zu hörende Wedding Band werden zum Finale des viertägigen Festivals die längst etablierte Matinee beim Weingartenhotel Harkamp mit spielspielwitzigen Balkanjazz befeuern.

Tickets erhältlich bei: LeibnitzKULT | Kaspar-Harb-Gasse 4 | 8430 Leibnitz

Tel: +43 3452 76 506 | office@leibnitz-kult.at, beim Tourismusverband Leibnitz (www.leibnitz.info) und beim Tourismusverband Sulmtal–Sausal (www.sulmtal-sausal.at).

www.jazzfestivalleibnitz.at

HOTLINE: +43 664 213 13 86