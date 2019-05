Das ewige Leben

Der Brenner ist zurück in Graz

Brenner (Josef Hader) kehrt nach Graz zurück in das kleine heruntergekommene Haus seiner verstorbenen Mutter. Bei der Konfrontation mit seinen Jugendfreunden, seiner Jugendliebe und seiner großen Jugendsünde, kommt es zu Morden und einem verhängnisvollen Kopfschuss. Als Brenner aus dem Koma erwacht, macht er sich auf die Suche nach seinem Mörder - obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen.

Ein Dorf sieht schwarz

Ein Arzt aus dem Kongo zieht nach Frankreich

Frankreich 1975: Seyolo Zantoko ist Arzt und stammt aus dem Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Kaff nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie umzuziehen. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den „Exoten“ das Leben schwer zu machen. Aber wer mutig seine Heimat verlassen hat und einen Neuanfang in einem fremden Land wagt, lässt sich so leicht nicht unterkriegen.

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand

Ein Hundertjähriger flüchtet aus dem Altersheim

Kurz vor seinem 100. Geburtstag wird Allan Karlsson (Robert Gustafsson) in ein Altersheim eingeliefert. Er fühlt sich dort aber alles andere als wohl und steigt am Morgen seines Geburtstages aus dem Fenster seines Zimmers und läuft davon. Immer wieder ergeben sich auf seinem Weg Zufälle, die eigentlich fast keine solchen sein können. Unterwegs trifft er höchst unterschiedliche Menschen, die ihm auf seiner Flucht behilflich sind bzw. für völlig unerwartete Probleme sorgen. Als er durch Zufall einen Koffer in die Hände bekommt, in dem sich 50 Millionen Kronen befinden, löst das eine Reihe von Ereignissen aus, die ihn an frühere Jahre erinnern, in denen er so manches erlebt hatte.