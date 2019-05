20% Kartenermäßigung für "Pizzera & Jaus" am 10. Mai in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Pizzere & Jaus © Moritz Schell

Vorteilsclub-Ermäßigung auf Restkarten

Paul Pizzera und Otto Jaus, die zwei heißesten Eisen, die die österreichische Kabarettlandschaft momentan zu bieten hat, brechen mit ihrer „unerhört solide“-Tour auf in die Hallen des Landes, um das zu tun, was sie am besten können: Begeistern! Zu zweit auf der Bühne sind sie gewillt jeden Kleinkunsttempel in einen Hexenkessel der Ekstase zu verwandeln und auch die massivste Kabarettbühne dem Erdboden gleichzumachen.