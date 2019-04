Vorteilsclub-Mitglieder erhalten bei der 25. Mostbarkeiten-Messe am 5. und 6. Mai in St. Paul im Lavanttal ein kostenloses Glas VMCC Apfelwein oder ein Glas Apfelsaft.

Auf zur Mostbarkeiten-Messe © Markus Traussnig

Die Mostbarkeiten feiern ihr 25. Jubiläum

Im Mittelpunkt der Mostbarkeiten-Messe, die traditionell am St. Pauler Zogglhof stattfindet, steht einmal mehr der Obstbau mit seinen exquisiten Erzeugnissen: Äpfel, Birnen und auch Quitten, in liebevoll gepflegten Obstgärten geerntet und zu sortenreinen Apfelweinen, Saft, Fruchtbrand und Likör sowie Essig verarbeitet, werden den Messebesuchern im ehemaligen Stadel präsentiert.

In den drei Stockwerken des Hofes kann auf etwa 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche nach Lust und Laune gustiert werden. Am Messetag können die Einrichtungen und Anlagen am Zogglhof besichtigt werden, auch das Lavanttaler Obstbaumuseum steht für einen Besuch offen.

Speziellen Gaumenkitzel versprechen die kulinarischen Spezialitäten aus den Genuss-Regionen und dem Alpen-Adria-Raum: Bauernhofeis aus dem Lavanttal, Backhendl aus St. Georgen/Längsee, Marzi Forellen, Köstliches vom Gasthof Poppmeier, Schafmilchprodukte von Familie Nuart, Spargel vom Kammerhof, Lavanttaler Knoblauch, Schmankerln von Partnerbetrieben aus der Steiermark sowie den angrenzenden Nachbarländern Italien und Slowenien. Auf der 25. Mostbarkeiten-Messe können Besucher das Lavanttal also von seiner köstlichsten Seite kennenlernen. Die Genusstour findet heuer am 5. Mai statt. Natürlich gibt’s für Kleine Zeitung-Vorteilsclub-Mitglieder ein kleines, aber feines „Zuckerl“.