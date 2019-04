Jetzt den Mahlzeitpass holen und in 47 Lokalen in Kärnten und der Steiermark um 50% ermäßigt Essen gehen! Gültig ist der Pass ab sofort bis Ende Februar 2020.

Mit dem Mahlzeitpass köstlich schmausen © KK

Er ist wieder da, der beliebte Kleine Zeitung-Mahlzeitpass! Der Pass stellt ein maßgeschneidertes Angebot für all jene dar, die gerne Essen gehen und dabei noch Geld sparen wollen!

Der Pass beinhaltet 47 Gutscheine, mit denen Sie um 50% ermäßigt in den verschiedensten Restaurants und Wirtshäusern in der Steiermark und Kärnten Essen gehen können. Alle Gutscheine können von zwei Personen eingelöst werden, den Großteil der Lokale können Sie aber auch alleine besuchen. Der Mahlzeitpass ist gültig bis 29. Februar 2020. So können Sie noch lange bei zahlreichen Lokalen genießen und sparen.

Welche steirischen und Kärntner Wirtshäuser und Restaurants im Mahlzeitpass vertreten sind, sehen Sie unten.

Erhältlich ist der Mahlzeitpass in allen Kleine Zeitung Büros oder gleich hier unten. Wir wünschen guten Appetit!

Teilnehmende Lokale sind Wirtshäuser und Restaurants aus Kärnten und der Steiermark Preis: 16,90 Euro Erhältlich in allen Kleine Zeitung Büros und unter shop.kleinezeitung.at Einlösbar ab sofort bis 29. Februar 2020 (ausgenommen sind Spezialitätenwochen und Feiertage, wenn nicht anders vom Wirten kommuniziert).

Einlösebedingungen Einen der teilnehmenden Partner auswählen. Telefonisch einen Tisch reservieren und das Stichwort "Kleine Zeitung Mahlzeitpass" nennen. Den Pass zur Einlösung mitbringen und vor der Bestellung vorweisen. Mit dem Mahlzeitpass gewährt Ihnen das Partnerlokal einen Nachlass von 50 Prozent auf Speisen. Bitte konsumieren Sie mindestens ein kostenpflichtiges Getränk pro Person. Die Getränke werden separat und zum Normalpreis verrechnet.

Unsere Partnerlokale in der Steiermark Contra Punto Graz Lucky's Heuriger Graz Don Camillo Graz Restaurant Ganesha Graz Peppone Trattoria - Ristorante Graz Restaurant Rudolf Graz Restaurant La Tavernetta Graz Konditorei im Gasthaus Haiden Wundschuh Laurenzi-Bräu Gleisdorf Landgasthof - Restaurant Willingshofer Gasen Gasthof Simml Rettenegg Joglland Hotel Wenigzell Schildbacherhof Hartberg Breitenfelderhof Breitenfeld Vulcano Schinkenerlebniswelt Feldbach Lasslhof Riegersburg Kubis Remise Bad Gleichenberg Stainzer Stube Stainz-Straden Landhaus FühlDichWohl Fehring Villaggio Fabiani - Ristorante & Pizzeria Mureck Siebinger Hof Radl Weinburg Rudolf's Bacherlwirt Hengsberg Hotel - Restaurant Hasenwirt Leibnitz GamsBad Bad Gams Alpengasthof Schuster Seewiesen Gasthof Eckberg Unzmarkt Hotel Gasthof Lercher Murau Kirchenwirt Aigen Aigen im Ennstal Landgasthof Schrempf St. Martin Gasthof zum Hirschen Altaussee