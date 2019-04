Facebook

Am Ende der Woche können die Kinder zeigen, was sie gelernt haben © Zirkusaktivitäten

Manege frei für den Sommer!

Heuer kommt der beliebte Sommer-Mitmachzirkus des Sportvereins für Bewegungs- und Zirkusaktivitäten endlich nach Klagenfurt! Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren wird dort die Möglichkeit geboten, unter der Kuppel eines echten Zirkuszeltes gemeinsam in die Welt des Zirkus einzutauchen, versteckte persönliche Talente und Hobbys zu entdecken, in der Gruppe Spaß zu haben, sich auszutauschen und sich von professionellen Artisten und Zirkuspädagogen inspirieren zu lassen. Auf interessante Art und Weise werden Sport- und Zirkuspädagogik miteinander vereint und so dürfen die Kids sich nicht nur in Akrobatik und Luftakrobatik probieren, sondern auch im Jonglieren, Balancieren, Seilspringen, „Hula Hoopen“ und sogar „Break Dancen“ und „Beat Boxen“.