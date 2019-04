Wir verlosen für die Steirische Sporthilfe-Gala am 23. Mai in der Helmut-List-Halle in Graz 2 Plätze. Teilnahmeschluss: 15. Mai 2019

Links: Nicole Schmidhofer wurde bereits 2017 Sportlerin des Jahres. Rechts: die 19-Jahre junge Caroline Pilhatsch erhielt beim Jugendsportpreis 2015 den 2. Platz. Heuer ist sie eine der Kandidatinnen um den Titel "Sportlerin des Jahres". ©

Wer wird Sportler des Jahres?

Am 23. Mai wird in Graz wieder die Sportlerin und der Sportler des Jahres gekürt. Die Veranstaltung setzt ein sichtbares Zeichen für den steirischen Nachwuchssport.

In einem Monat ist es soweit: Das Sporthighlight des Jahres findet wieder in der steirischen Landeshauptstadt statt. Bei der steirischen Sporthilfe Gala werden auch dieses Jahr große Namen aus der Welt der Politik, der Wirtschaft und des Sports aufeinandertreffen. Der Höhepunkt dieses Donnerstags, dem 23. Mai, bleibt jedoch die Übergabe des Sporthilfe-Pokals an den Sportler und die Sportlerin des Jahres. Der 18 Kilogramm schwere bronzene Diskuswerfer ist die begehrteste Trophäe im steirischen Sport.

Bei den männlichen Bewerbern ist der klare Favorit der nordische Kombinierer Franz- Josef Rehrl. Der 25-jährige konnte in der Saison 2018/19 bei den Weltmeisterschaften Seefeld drei Bronzemedaillen erringen und erreichte bei der Weltcupgesamtwertung den dritten Platz. Bei den Frauen wird es wohl ein spannender Zweikampf werden. Caroline Pilhatsch und Nicole Schmidhofer waren die letzte Saison vergleichbar stark unterwegs. Die Schwimmerin Pilhatsch gewann bei den Kurzbahnweltmeisterschaften 2018 die Silbermedaille in über 50 Meter Rücken. Die Schirennläuferin Nici Schmidhofer holte mit zwei Siegen in Lake Louis und einem Sieg in Garmisch-Partenkirchen gleich drei Weltcupsiege nach Österreich.

Neben dem Sportler und der Sportlerin des Jahres werden unter anderem auch Athleten in den Kategorien Nachwuchssportler

und - sportlerin des Jahres, Behindertensportler des Jahres, sowie Mannschaft des Jahres gekürt. Für Unternehmen besteht bei der Veranstaltung noch die einmalige Gelegenheit, die Sportlerin des Jahres zu präsentieren. Dabei wird zum Beispiel der Award durch einen Firmenvertreter übergeben. Für alle Sportinteressierten gibt es darüber hinaus die Chance, Tickets oder Tische für den Abend unter gala@sporthilfe.at zu reservieren. Wie oft hat man immerhin schon die Möglichkeit, die Sportstars und Entscheidungsträger der Steiermark zu treffen?