ERMÄSSIGUNG"2 für 1" Japaneum auf Burg Rabenstein

„2-für-1“ Ermäßigungen bei der Ausstellung Japaneum in der Burg Rabenstein.



In den Gemäuern der Burg Rabenstein in Frohnleiten finden sich diesen Frühling und Sommer exotische Exponate aus dem Land der aufgehenden Sonne. Der unmittelbare Anlass dieser Ausstellung ist der 150. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Österreich und Japan, welcher heuer begangen wird. Das Japaneum ist dabei keine gewöhnliche Kunstausstellung, sondern soll viel mehr auf unterhaltsame Art vom wechselseitigen Kennenlernen Europas und Japans in der Zeit zwischen 1550 und 1914 erzählen.

Im Zuge der Führung durch die abwechslungsreiche Ausstellung wird den Museumsgästen das Essen mit Stäbchen, das Schreiben japanischer Schriftzeichen und der Bau von Origami-Tieren näher gebracht.

Mein V%rteil: Ausstellung Japaneum auf der Burg Rabenstein. Österreich – Japan die Geschichte einer Freundschaft. Vorteilsclub-Mitglieder erhalten die Karten zum „2 für 1“-

Preis. Was: Ausstellung Japaneum



Wann: 27. April bis 4. August, immer Mi-So



Wo: Burg Rabenstein, Frohnleiten Preis: Vorteilsclubmitglieder bezahlen für zwei Karten 13 Euro. Pro Vorteilsclub-Mitglied auf maximal 2 Erwachsenen-Karten einlösbar.



Vorteilsclub-Karte direkt an der Kasse vor Ort vorweisen.

Weitere Infos zur Ausstellung und Führungen unter: www.japaneum.at







Flyer zur Ausstellung Japaneum Flyer zur Ausstellung (377kB)