Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Internationale Gerichte erfreuen beim Festival der Gaumen. ©

European Street Food Festival in Kapfenberg

Auch 2019 verwandelt sich Kapfenberg wieder in ein Schlaraffenland, wenn das erfolgreiche European Street Food Festival die Stadt beehrt. Dutzende Aussteller, Köche und Food-Trucks aus aller Herren Länder bieten beim Festival Köstlichkeiten aus aller Welt an. So verwöhnen Asia oder Thai Snacks den Gaumen, American-Burger oder Vietnamesische Frühlingsrollen verführen zu mehr. Auch Spezielles aus dem Smoker darf nicht fehlen, genauso wie allerlei Gesundes aus der Bio Ecke. Für Vegetarier und Veganer wird dabei genauso etwas geboten, wie für Fleischfresser. Und danach? Da können sich Schleckermäuler durch Cupcakes, Waffel, Crêpes und mehr durchprobieren. Sämtliche Gerichte werden selbstverständlich frisch vor Ort zubereitet, wie bei „Street-Food“ üblich.

Was:

Das European Street Food Festival setzt europaweit im Street Food-Bereich neue Maßstäbe. Gäste können sich auf Vorspeisen, Suppen, Snacks, Zwischenmahlzeiten und auch Hauptgerichte oder Desserts freuen. Hinter dem Konzept steht der Showproduzent und Catering Profi Jochen Auer und sein Team der Stage Culinarium Catering GmbH.



Eintritt: Kostenlos

Infos: www.streetfood-festival.eu

Wo:

4. & 5. Mai – Kapfenberg / Innenstadt

18. & 19. Mai – Liezen / Hauptplatz

22. & 23.06.2019 – Fürstenfeld, Hauptplatz

7. & 8. Juli – Knittelfeld / Kapuzinerplatz

7. & 8. September – Leoben / Hauptplatz

21. & 22. September – St. Andrä / Rathausplatz

05. & 06.10.2019 – Köflach, Hauptplatz