Lichtbildervortrag von Harald Raffalt am 13. Juni 2019. ©

Der staatlich geprüfte Berg- und Skiführer Harald Raffalt ist passionierter Fotograf und zählt zu den gefragtesten Berg- und Naturfotografen Österreichs.

Die Bilder des mehrfach ausgezeichneten Leica - Fotografen ziehen den Betrachter unweigerlich in seinen Bann und lassen ihn teilhaben an den großartigen Landschaften seiner Heimat.

Er begeistert sein Publikum mit einem sehr persönlich gehaltenen Vortragsstil und grandiosen Aufnahmen seiner Heimat die in akribischer Arbeit über viele Jahre entstanden sind. Er versteht es mit viel Gefühl und Liebe zum Detail den Zauber des Augenblicks einzufangen und die landschaftlichen Vorzüge in vibrierend, schönen Bildern zu präsentieren.