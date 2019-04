Facebook

Beliebter Klassiker bei Alt und Jung: Tagada ist ein Karussel voller Fantasien und Pop ©

Messe mit Frühlingsgefühlen

Es ist soweit, der Frühling ruft! Von 26. April bis 1. Mai 2019 heißt die Grazer Frühjahrsmesse die schönste Zeit des Jahres willkommen.

Mit neuen Schwerpunkten, einem vielseitigen Programm und jeder Menge Fun wird die Grazer Frühjahrsmesse auch 2019 wieder das Eventhighlight im Frühling! Was Sie erwartet? Genuss ist eines der ganz wichtigen Themen. Sport wird genauso groß geschrieben wie die Kunst.

Die Mode & Lifestyle Halle sorgt für frischen Wind mit jeder Menge Modeschauen und einem umfangreichen Bühnenprogramm. Und damit alle Besucher auch agil in den Frühling starten, widmet sich eine ganze Halle dem Thema „Vorsorge & Gesundheit“. Mit von der Partie sind aber auch die heiß begehrten Klassiker „Garten“, „Bauen und Einrichten“ und „Wellness“. Was wäre die Grazer Frühjahrsmesse ohne den Vergnügungspark? Nicht denkbar. Daher werden auch in diesem Jahr alle Adrenalinlustigen voll auf ihre Kosten kommen. Nicht umsonst lautet der Slogan der Grazer Frühjahrsmesse „Willst du mit mir hingehen?“. Denn bei dem umfangreichen Programm ist wirklich für jedermann etwas dabei.

TIPP: Kennen Sie schon "Meine Kleine Digital"?

Kommen Sie, gerne auch mit Ihrem Tablet, Smartphone oder Laptop, zum Kleine Zeitung-Stand in der Stadthalle und holen Sie sich einen ausgiebigen kostenlosen Test.

Bei dieser Gelegenheit helfen wir vor Ort gerne bei App Download, Registrierung, Login sowie auch bei vergessenen Benutzerdaten.

Messeöffnungszeiten:

26. April bis 1. Mai 2019, täglich von 10 bis 18 Uhr.

Infos unter www.fruehjahrsmessegraz.at

MEIN V%RTEIL: Eintrittsermäßigung und gratis Frühstück für Vorteilsclub-Mitglieder bei der Grazer Frühjahrsmesse! Die beiden Gutscheine für die Eintrittsermäßigung und das gratis Frühstück finden Sie am Dienstag, 23. April in Ihrer Kleinen Zeitung oder auch nachstehend zum selbst ausdrucken. Tragen Sie einfach Ihre Vorteilsclub-Nummer ein und schon können Sie die beiden Vorteile in Anspruch nehmen.