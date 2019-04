Facebook

Auch die Besteigung des Gasherbrum in Pakistan kann man bei der Ausstellung im Schloss Trautenfels bestaunen. ©

Hoch hinaus in Trautenfels und am Dachstein

Das Schloss Trautenfels zeigt Expeditionen außergewöhnlicher Steirer und macht damit Ersteigungsgeschichten erlebbar.

In den letzten 70 Jahren haben steirische Bergsteiger und Bergsteigerinnen die Gipfel der Welt erobert und Reisen in das Hindukuschgebirge Afghanistans, ins Karakorum in Pakistan oder ins Himalayagebirge in Nepal, Tibet und Indien unternommen. Ein Höhepunkt der steirischen Alpingeschichte wurde vor 41 Jahren erreicht: Die ersten Österreicher standen auf dem höchsten Berg der Welt, dem Mount Everest. Robert Schauer aus Graz war mit Wolfgang Nairz und Horst Bergmann aus Innsbruck unter den ersten Österreichern, die am 3. Mai 1978 das „Dach der Welt“ erstiegen. Bei den Reisen in die Ferne ging es nicht nur um sportliche Aspekte. Eine „Expedition“ zu unternehmen, hieß immer auch, Wissen zu erlangen und dieses zu dokumentieren, Land und Leute kennenzulernen und die ursprüngliche Umgebung, in der die Expeditionen stattfanden, als wichtigen Bestandteil dieser „Auslandsbergfahrten“, wie sie früher auch genannt wurden, wahrzunehmen.

Schloss Trautenfels macht mit seiner neuen, vom Bergsteiger Robert Schauer kuratierten Ausstellung „Gipfelstürmen! Steirische Expeditionen zum Dach der Welt“ die Abenteuer jener Steirer erlebbar, die auf den höchsten Bergen Asiens unterwegs waren. Parallel dazu werden heuer 50 Jahre Dachstein-Seilbahn und das 200-Jahr-Jubiläum der Erstbesteigung des Torsteins gefeiert.