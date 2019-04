Facebook

Mit dem Kleine Zeitung Sommer-Erlebniscamp wird dieser Sommer nicht fad. ©

Ein Camp voller Spaß, Action und Abenteuer

Das Kleine Zeitung Sommer-Erlebniscamp garantiert jede Menge gemeinsame Unternehmungen für Kinder von acht bis zwölf Jahre.

Von 7. bis 12. Juli findet am Nassfeld zum bereits elften Mal das Kleine Zeitung Sommer-Erlebniscamp statt. Mit tatkräftiger Unterstützung der Tourismusregion Nassfeld/Presseggersee und den Sponsoren Uniqa, Kelag, McDonalds Villach, La Modula – traumhaft schlafen und natürlich wohnen – und Kärnten Sport wartet auf die Kinder ein abwechslungsreiches Programm in der Region Nassfeld/Presseggersee. Teilnehmen kann jedes Kind zwischen acht und zwölf Jahren.

Auf sie wartet in dieser Woche ein bunt gemischtes Programm, das für allerlei Spaß, Spannung und gemeinsamer Action steht, unter anderem Mountainbiken mit Fahrtechnikkurs, ein Felsenlabyrinth, Sommerrodelbahn, Klettern, Orientierungslauf Aquatrail, Rivertuben und gemeinsamer Badespaß am Presseggersee.

Die Kinder sind in dieser Woche im 3-Sterne Alpenhotel Marcius (Sonnleitn Nassfeld) auf 1400 Meter Seehöhe in 3- bis 4-Bett Zimmern mit Vollpension untergebracht. Für die Vollzeitbetreuung steht den Kindern das MJK-Betreuungsteam sowie die Sölle Sport-Outdoorexperten unter der Leitung von Alexander Huber rund um die Uhr zur Verfügung.

Wie Sie Ihr Kind für das Kleine Zeitung Sommer-Erlebniscamp

anmelden können und wie viel die Teilnahme insgesamt kostet, erfahren Sie in der nachstehenden Infobox.