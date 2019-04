Facebook

Ob Conchita oder Lady Gaga: Hier sind Selfies ausdrücklich erwünscht!

Wachslegenden im Prater

Sie wollten schon immer gemeinsam mit Falco auf der Bühne stehen, ein Selfie mit Taylor Swift knipsen, neben Udo Jürgens am Flügel Platz nehmen, oder eine Audienz bei Kaiserin Maria Theresia wahrnehmen? Dann auf zu Madame Tussauds im Wiener Prater! Mehr als 80 Wachsfiguren sind bei Madame Tussauds am Riesenradplatz im Wiener Prater zu sehen. In speziell erschaffenen interaktiven Kulissen kann man in aufregnde neue Welten eintauchen.



Neu ab Mitte April und nur für kurze Zeit: die „Sweet Fantasy – Pop Up Selfie Factory“! Kommen Sie vorbei und machen abgedrehte Fotos von sich und Ihren Freunden mit gigantischen Lollipops. Springen Sie aus der Oversize-Torte oder kuscheln auf dem Mega-Macaron. Und sind Sie schon einmal auf einem Riesen-Glitzer-Zucker- Berg gesessen? Na dann los! PS: Naschkatzen-friendly!

Weiter Informationen unter www.madametussauds.com/wien

MEIN V%RTEIL: Vorteilsclub-Mitglieder erhalten zwei Tickets zum Preis von einem für Madame Tussauds in Wien und zahlen somit nur 24 statt 48 Euro! So erhalten Sie die Ermäßigung:

Einfach an der Tageskasse vor Ort die Vorteilsclub-Karte vorweisen und Sie erhalten beim Kauf eines Vollpreistickets ein weiteres gratis dazu. Gilt nicht in Verbindung mit anderen Ermäßigungen, Online-Tickets, Angeboten oder Vorverkaufskarten. Keine Rückerstattung oder Barablöse möglich.

Aktion gültig bis 31. August 2019.