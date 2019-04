Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie Startplätze für den Kirschblütenlauf! ©

Gemeinsames Laufen für den guten Zweck

Der achte Kirschblütenlauf zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe und „Kärntner in Not“ findet heuer am 11.Mai im Parkbad Krumpendorf am Wörthersee statt. Im Vorjahr konnte durch Sponsoren und Teilnahmegebühren ein Reinerlös in Höhe von 21.000 Euro für die gute Sache lukriert werden. Vor dem Start der Läufe (siehe Infobox) werden Fallschirmspringer den Lauftag offiziell eröffnen. Neben den sportlichen Initiativen findet auch heuer wieder ein besonderes Rahmenprogramm statt:

Für die Kinder stehen eine Hupfburg, ein Zauberer, ein Kletterturm sowie ein Gratis- Eis bereit. Neu in diesem Jahr: Neben einer Gratis-Fotobox wird heuer erstmals ein „Gaudelauf“ stattfinden. Die besten Verkleidungen werden durch eine Jury gewählt und im Rahmen der Siegerehrung (ab circa 13.30 Uhr) prämiert. Am 10. Mai findet ab 18 Uhr die traditionelle Raceparty statt. Heuer gibt es ein Konzert der Band „Help! A Beatles Tribute“. Der gesamte Reinerlös kommt ebenfalls den beiden karitativen Zwecken zugute. Der Eintritt ins Parkbad Krumpendorf ist an beiden Tagen kostenlos.

Läufe:

9.30 Uhr: Kinderläufe

10.30 Uhr: 4 Kilometer- sowie 8 Kilometer Hauptlauf, Nordic Walking und „Gesunde Gemeinde“- Lauf