Tour de Mur von 20. bis 22. Juni 2019. ©

Die Tour de Mur findet von 20. - 22. Juni zum 29. mal statt.

Sie ist ein dreitägiger Radumzug für Familien, Hoppysportler und Sportler entlang des Murradweges von St. Michael in Lungau über Fohnsdorf und Graz bis nach Bad Radkersburg. Es stehen der Genuss, die Kulinarik und die eindrucksvolle Landschaft im Vordergrund, daher gibt es für die Teilnehmer keinen Zeitdruck. An den zahlreichen Labestationen gibt es regionale Schmankerl und an den Tourorten gibt es stimmungsvolle Radlerfeste mit der Verlosung von tollen Waren Preisen.

Und auch das Teilnehmer Paket im Wert von € 200.- kann sich sehen lassen. Die Sicherheit der Teilnehmer steht für die Veranstalter an oberste Stelle -jeder Teilnehmer verpflichtet sich mit der Anmeldung ,entlang der gesamten Strecke die StVO rigoros einzuhalten. Die Veranstalter empfehlen zudem, ein Radservice bei Gigasport zu machen sowie eine private Unfallversicherung abzuschließen.