Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karten für das Musical Evita zu gewinnen © Christian Kaufmann

Das Musical Evita geht dem Menschen hinter der Legende Eva Perón auf die Spur. Der junge Student Che beobachtet ihr pompöses Begräbnis und nimmt es zum Anlass, Aufstieg und Fall der argentinischen First Lady zu erzählen und hinter die Fassade ihres perfekten Lächelns zu blicken. Facettenreich und scharfzüngig schildern Webber und Rice die persönlichen Gratwanderungen zwischen der armen Herkunft und der glamourösen Welt der Hauptstadt, zwischen strahlender Eleganz und perfider Anbiederung, zwischen Wohltätigkeit und Machtbesessenheit. Die Londoner Uraufführung des opernähnlich durchkomponierten Werkes gewann zahlreiche Auszeichnungen, beispielsweise den Preis für das beste Musical 1978. Die Single "Don’t cry for me, Argentina" stieg in vielen Ländern auf Platz eins der Charts. Annemieke van Dam ist als Evita zu sehen, Nigel Casey spielt Juan Perón, Edward Hall den jungen Che. Für die Regie kehrt Aron Stiehl an das Stadttheater Klagenfurt zurück.

Maria Eva Duarte entflieht als Mädchen ihren ärmlichen Verhältnissen und reist in die Hauptstadt Buenos Aires. Durch Affären mit einflussreichen Männern steigt sie in der Gesellschaft auf. Bis sie schließlich auf den Offizier Juan Perón trifft. Geschickt veranlasst sie die Hochzeit und bestärkt Perón darin, die Alleinherrschaft zu ergreifen. Als Frau an seiner Seite und dank sozialen Engagements feiert das Volk sie als Engel der Nation. Doch Peróns Macht bröckelt. Und auch Evitas Tage sind gezählt.