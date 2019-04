Facebook

Besuchen Sie mit Ihrer Schulklasse die Kleine Zeitung!

Wie funktioniert Journalismus und was macht ein Journalist eigentlich genau? Wie entsteht die Kleine Zeitung und was passiert täglich in der Redaktion bzw. hinter den Kulissen? Die Kleine Zeitung bietet kostenlose Schulführungen an: SchülerInnen zwischen 7 und 19 Jahren erhalten altersgerecht Einblicke in die Welt der Kleinen Zeitung und erfahren mehr über die Verantwortung von Qualitätsjournalismus in einer Demokratie in Zeiten von Social Media. Ausgestattet mit Tablets erleben Kinder und Jugendliche interaktiv wie Journalismus funktioniert: von der Recherche bis zur Themengewichtung einer Titelseite.

Der Spaß darf nicht zu kurz kommen: eine Fotobox, ein interaktiver Quiz und ein cooler Erinnerungsbag #kleinestreifzug in 3 Designs runden das Programm ab.

Die sehr beliebten Bags sind bisher exklusiv bei den Schulführungen erhältlich. Jetzt verlosen wir 5 der begehrten Stücke, gefüllt mit Rechercheausrüstung, PopSocket, einer kleinen Jause und Materialien aus der Kleine-Zeitung-Welt.

Sollten Sie Interesse an einer Schulführung für Ihre Klasse haben kontaktieren Sie uns bitte per Mail: schuleundzeitung@kleinezeitung.at

Gewinnen Sie eines von diesen tollen Schulführungsbags!