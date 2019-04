Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie mit etwas Glück einen von 25 Kurzurlauben für zwei Personen in Österreich oder Slowenien! ©

Spielen Sie mit um "Einmal kurz weg!"

Urlaub in Österreich boomt. Das ist keine gewagte These, sondern das Ergebnis mehrerer Studien und Umfragen. Laut Austria Tourismus gab es im Vorjahr insgesamt 149,8 Mio. Nächtigungen in unserer Alpenrepublik. Gegenüber 2017 entspricht das einem Anstieg um 3,6 Prozent. Zuwächse gab es sowohl bei inländischen (+2,2 Prozent auf 39,37 Millionen) als auch ausländischen Gästenächtigungen (+4,2 Prozent auf 110,38 Millionen). Die meisten Urlauber aus dem Ausland kommen – wenig überraschend – aus Deutschland. Die meisten Zuwächse gibt es von Gästen aus China. Auch Slowenien legt bei den Nächtigungen jährlich zu. Hier liegt Österreich bei den Herkunfstländern im Ranking auf Platz 3.

Wir können diese Entwicklung nur gutheißen und wollen unseren Vorteilsclub-Mitgliedern ein Stückchen Urlaub in Österreich oder in Slowenien gönnen. Aus diesem Grund verlosen wir 25 Kurzurlaube für je zwei Personen in fünf unserer Partnerhotels!