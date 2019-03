GEWINNSPIEL Thermeneintritt mit Übernachtung gewinnen!

Zum Start der Sommersaison in der Therme Loipersdorf verlosen wir 4x 1 Übernachtung für 2 Personen von 12.4. auf 13.4. in einem Thermenhotel in Loipersdorf inkl. Halbpension und Thermeneintritten! Teilnahmeschluss: 10. April 2019