Vorteilsclub-Mitglieder bekommen mit Gutschein 50% Ermäßigung für den Burgaufgang oder die Liftfahrt auf die Riegersburg.

Wann: 30. März 2019

Wo: Riegersburg Opening

Gutschein, der am 27. März auf Ihrer Kleinen Zeitung in den Regionen Südost, Osteiermark, Weiz und Graz klebt, ausfüllen und Ermäßigung in Anspruch nehmen! Sollten Sie keinen Gutschein gefunden haben, können Sie diesen gerne in Ihrem Kleine Zeitung Büro abholen.

Pro Vorteilsclub-Nummer für max. 2 Erwachsene und 2 Kinder einlösbar.

Nur gültig am 30. März 2019.



Aktion nur gültig für Vorteilsclub-Mitglieder. Keine Barablöse möglich.