2für1-Ermäßigung für das Handball All Star Game in Graz!

So geht`s:

Tickets via Gutschein: Am Spieltag mittels Gutschein auf dieser Seite (Vorteilsclub-Karte mitbringen) direkt im Raiffeisen Sportpark ab 16. 30 Uhr.

Via Ticketmaster.at: Senden Sie ein E-Mail mit Betreff „All Star Game“ und Angabe Ihrer Vorteilsclubnummer an marketingktn@kleinezeitung.at, der Code wird

Ihnen dann per Mail zugeschickt.

Wie viele? Nur solange der Vorrat reicht. Pro Vorteilsclub-Mitglied max. zwei ermäßigte Tickets.

Limitiert auf 250 x 2 Karten für Vorteilsclub-Mitglieder. Die Aktion ist nur für die Sektoren M/N/L gültig.