Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Welthits treffen auf temperamentvolle Choreografie. ©

I Will Always Love You...

"Bodyguard“ erzählt die Geschichte von Superstar Rachel Marron und ihrem Bodyguard Frank Farmer. Der frühere Geheimagent wird engagiert, um den Superstar vor einem unbekannten Stalker zu beschützen – allerdings gegen ihren Willen. Weder die schillernde Soul-Diva noch ihr wachsamer Bodyguard sind bereit, Kompromisse zu schließen – bis das passiert, womit keiner gerechnet hat: Zwischen den beiden bahnt sich eine leidenschaftliche Liebesbeziehung an. Der große Erfolg des des Films beruhte ohne Zweifel auch auf dem „Grammy“-gekrönten Soundtrack. Allein der Titelsong „I Will Always Love You“ verkaufte sich mehr als zwölf Millionen Mal.

Ein kreatives Team rund um Oscar-Preisträger Alexander Dinelaris hat den Filmstoff in ein großartiges Musical verwandelt, das derzeit im Wiener Ronacher zu sehen ist. Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30 Prozent Ermäßigung.