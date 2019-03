Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gewinnen Sie VIP-Tickets inkl. Übernachtungen in Rom! ©

Formel E: Motorsport steht unter Strom

Vom ehemaligen Formel-1-Teamchef Jean Todt ins Leben gerufen, wird die „ABB FIA Formel E“-Meisterschaft seit 2014 weltweit ausgetragen. Wie der Name vermuten lässt, kommen dabei nur Fahrzeuge mit Elektromotor zum Einsatz.

Die voestalpine ist seit Beginn der Saison 2018/19 für zunächst zwei Jahre Partner der Formel E. Das Unternehmen wird allen europäischen Rennen seinen Namen geben und die „voestalpine European Races" präsentieren. Der Startschuss hierzu fällt am 13. April in Rom. Dann nimmt die Europa- Tournee mit Rennen im Zentrum von Paris, Monaco und Berlin Fahrt auf. Die Zielflagge fällt am 22. Juni in Bern. Dann wird feststehen, welcher Fahrer sich an die Spitze der europäischen E-Mobilität katapultieren konnte.

Als Auszeichnung erhält der City-Racer mit den meisten Punkten eine von voestalpine im speziellen 3D-Druck hergestellte Trophäe.

Wir verlosen 4x2 VIP-Tickets für den Formel E-Prix 2019 am 13. April inkl. Unterkunft im Hotel Le Meridien Visconti**** (von 12. bis 14. April 2019 bei eigener Anreise) in Rom.