Machen Sie beim Fehlersuch-Rätsel mit und gewinnen Sie eine Traumküche vom Magnet Küchencenter im Wert von 15.000 Euro! Suchen Sie die Fehler gleich online oder schicken Sie uns das Suchbild-Rätsel postalisch zu, das am Montag in Ihrem Bonus war. Teilnahmeschluss: 15. April 2019.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Magnet-Küche © Magnet

Ein Gewinnspiel mit mehr als 23.500 Teilnehmern? Das kann sich allemal sehen lassen! Jahr für Jahr begeben sich unsere Leserinnen und Leser wieder auf die Jagd nach dem großen Hauptpreis. Dieser ist aber auch mehr als verlockend: Es geht schließlich um eine Küche vom Magnet Küchencenter im Wert von 15.000 Euro. Wie Sie die Küche, die man nach seinen ganz eigenen Vorstellungen gestalten kann, gewinnen können? Ganz einfach!

An drei Montagen hintereinander ist jeweils ein Fehlersuchbild-Rätsel in Ihrem Bonus, das es zu knacken gilt. Markieren Sie die Fehler am entsprechenden Bild, schneiden Sie es aus und schicken Sie es uns postalisch zu. Ein gelöstes Suchbild-Rätsel reicht zur Teilnahme. Sie können das Rätsel aber auch gleich hier unten lösen und online teilnehmen, dazu einfach dem untenstehenden Link folgen!

Küchenkauf ist Vertrauenssache. Magnet-Geschäftsleiter Johann-Peter Magnet

Vertrauen Sie aufs Glück! Vielleicht dürfen ja gerade Sie sich schon bald über ein völlig neues Wohngefühl freuen.

Finden Sie alle Fehler? Foto © Magnet